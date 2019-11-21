Опубликован первый телевизионный трейлер к фильму "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"

Новости культуры:За месяц до премьеры фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" на ютуб-канале Star Wars появился первый телевизионный трейлер ленты.

В сети появился первый телевизионный трейлер фантастического фильма "Звездные войны" IX эпизода – "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Напомним, что мировая премьера фильма состоится 19 декабря 2019 года.

По состоянию на сегодня, 21 ноября, опубликованный трейлер посмотрели 1,2 миллиона человек.

По сюжету, через год после событий, которые произошли в фильме "Последние джедаи", остатки cопротивления пытаются справиться с внутренними беспорядками. Однако им снова придется столкнуться с Первым Орденом. Древнее противостояние джедаев и ситхов достигает пика.

Напомним, первый постер был опубликован на официальной странице ленты в инстаграме. На нем изображены главные герои новой части "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" – Рей (Дейзи Ридли) и Кайло Рен (Адам Драйвер).

А над героями – Император Палпатин (Иэн Макдермид), который по сюжету должен был погибнуть еще в VI эпизоде саги "Звездных войн". Добавим, что режиссером нового фильма стал Джей Джей Абрамс, который снял также ленту "Звездные войны: Пробуждение силы" и стал исполнительным продюсером картины "Звездные войны: Последние джедаи".

Добавим, создатели ленты сообщили ранее, что кроме анонсированной премьеры у них нет планов по продолжению саги.