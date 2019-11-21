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Съемки 12 сезона "Доктора Кто" завершены (Фото, Видео)

Съемки 12 сезона "Доктора Кто" завершены (Фото, Видео)
10:22 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Долгожданный новый сезон сериала стартует на BBC в начале 2020 года, но точная дата премьеры пока не называется.

Научно-фантастический сериал BBC совсем скоро вернется на экраны. Официальный аккаунт шоу в Twitter не забывает дразнить фанатов, разжигая в них все больший интерес к предстоящим эпизодам.

На днях там появился короткий ролик, показывающий Джоди Уиттакер и ее коллег по сериалу, а сопровождающая тизер подпись подтвердила, что съемки завершены и шоу находится на стадии редактирования.

Стоило авторам "Доктора Кто" спросить поклонников, готовы ли они к двенадцатому сезону, как сотни из них поспешили ответить бодрым "да!". "Я был готов к этому еще год назад, ребята, так что, пожалуйста, поторопитесь. С этой зависимостью нелегко справляться", — пошутил один из пользователей Twitter. "Мы были готовы со 2 января, приятель", — вторил ему другой. 

А еще один фанат сериала просто признался, что буквально не в силах больше терпеть, ведь Джоди Уиттакер — такой удивительный Доктор, что ожидание новых эпизодов становится просто невыносимым. 

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Звезда "Доктора Кто" Брэдли Уолш подлил масла в огонь, заявив, что в двенадцатом сезоне герои столкнутся с самыми смертоносными противниками за всю историю шоу. Актер посоветовал зрителям подготовиться к встрече с монстрами, подчеркнув, что "есть некоторые монстры, от которых волосы встают дыбом".

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Фильмы, Кино, Премьера, Доктор Кто, Смотреть, Доктор Кто 12 сезон.
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