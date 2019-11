Съемки 12 сезона "Доктора Кто" завершены (Фото, Видео)

Научно-фантастический сериал BBC совсем скоро вернется на экраны. Официальный аккаунт шоу в Twitter не забывает дразнить фанатов, разжигая в них все больший интерес к предстоящим эпизодам.

На днях там появился короткий ролик, показывающий Джоди Уиттакер и ее коллег по сериалу, а сопровождающая тизер подпись подтвердила, что съемки завершены и шоу находится на стадии редактирования.

Стоило авторам "Доктора Кто" спросить поклонников, готовы ли они к двенадцатому сезону, как сотни из них поспешили ответить бодрым "да!". "Я был готов к этому еще год назад, ребята, так что, пожалуйста, поторопитесь. С этой зависимостью нелегко справляться", — пошутил один из пользователей Twitter. "Мы были готовы со 2 января, приятель", — вторил ему другой.

That’s a wrap, we’ve finished filming! Are you ready for Series 12? #DoctorWho pic.twitter.com/X8PFbdEyeK

— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 19 ноября 2019 г.