"Звездные войны": опубликованы персонажные постеры девятого эпизода (Фото)

Новости культуры:В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года.

После выхода финального дублированного трейлера девятого эпизода "Звездных войн", в сети появились постеры с персонажами фильма Джей Джей Абрамса, который выйдет под названием "Восхождение Скайуокера".

Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера, а также получит завершение арка Рей.

В новом эпизоде появится актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея Органа), скончавшаяся в конце 2016 года от остановки сердца. В фильме "Звездные войны. Эпизод IX" будут использованы кинозаписи с участием Кэрри Фишер, сделанные во время съемок седьмого эпизода.

В частности, на постерах можно увидеть всех главных героев фильма, как уже знакомых, так и новых, а также дроидов киносаги. В то же время, среди них нет нового персонажа, который может перепрограммировать любого дроида.

Ранее также сообщалось, что после выхода девятого эпизода "Звездных войн" кинофраншизу приостановят. Новые картины отложат, а вселенную будут развивать на телевидении.