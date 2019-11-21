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Дэниэл Рэдклифф и утки: опубликован дебютный тизер сериала "Темные века" (Видео)

Дэниэл Рэдклифф и утки: опубликован дебютный тизер сериала "Темные века" (Видео)
16:39 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Телеканал TBS представил дебютный тизер сериала "Темные века".

Проект является продолжением сериала "Чудотворцы", в котором Стив Бушеми сыграл Бога, а Дэниэл Рэдклифф — ангела низшего звена. "Темные века" задуманы как антология, поэтому второй сезон имеет свое название и никак не связан с первым.

Кроме Бушеми и Рэдклиффа в новом сезоне также снялись Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан и Лолли Адефоп.

"Темные века" расскажут о небольшой деревне во времена Средневековья. Стив Бушеми появится в нем в образе крестьянина, а Дэниэл Редклифф — принца, который любит уток.

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Премьера сериала запланирована на 28 января 2020 года.

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Кино, Фильм, Сериал, Дэниел Рэдклифф, Тизер, Темные века.
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