Дэниэл Рэдклифф и утки: опубликован дебютный тизер сериала "Темные века" (Видео)

Новости культуры:Телеканал TBS представил дебютный тизер сериала "Темные века".

Проект является продолжением сериала "Чудотворцы", в котором Стив Бушеми сыграл Бога, а Дэниэл Рэдклифф — ангела низшего звена. "Темные века" задуманы как антология, поэтому второй сезон имеет свое название и никак не связан с первым.

Кроме Бушеми и Рэдклиффа в новом сезоне также снялись Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан и Лолли Адефоп.

"Темные века" расскажут о небольшой деревне во времена Средневековья. Стив Бушеми появится в нем в образе крестьянина, а Дэниэл Редклифф — принца, который любит уток.

Премьера сериала запланирована на 28 января 2020 года.