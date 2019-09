Дэниел Рэдклифф и Гэри Олдман встретились на TIFF 2019 (Фото)

Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри Поттера, встретился со своим крестным отцом по фильму Сириусом Блэком, которого сыграл Гэри Олдман, спустя 12 лет в Торонто.

В один из дней мероприятия, 9 сентября, произошла трогательная встреча героев серии фильмов, снятых по романам Джоан Роулинг, Гарри Поттера и Сириуса Блэка.

Дэниел приехал в Торонто с Самарой Уивинг, чтобы презентовать фильм Джейсона Ли Хаудена "Пушки Акимбо", в которой они исполнили главные роли. Гэри Олдман же приехал на премьеру "Джокера" Тодда Филлипса, которая уже имела успех на прошедшем Венецианском фестивале. Гэри участвовал в съемках трёх картин киносаги в "Узнике Азкабана", "Кубке огня" и "Ордене Феникса". Последний фильм из серии, в котором был заявлен Гэри Олдман, была картина "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", вышедшая в 2011 году. С тех пор у актёра, играющего мальчика, который выжил, и его коллеги, крестного отца Гарри, общих фильмов не было.

Daniel Radcliffe and Gary Oldman reunited at TIFF. Just warms your heart.

