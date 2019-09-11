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Дэниел Рэдклифф и Гэри Олдман встретились на TIFF 2019 (Фото)

Дэниел Рэдклифф и Гэри Олдман встретились на TIFF 2019 (Фото)
16:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:На 44 Международный фестиваль, проходящий в Канаде с 5 по 15 сентября, приехали звезды мировой величины.

Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри Поттера, встретился со своим крестным отцом по фильму Сириусом Блэком, которого сыграл Гэри Олдман, спустя 12 лет в Торонто.

В один из дней мероприятия, 9 сентября, произошла трогательная встреча героев серии фильмов, снятых по романам Джоан Роулинг, Гарри Поттера и Сириуса Блэка.

Дэниел приехал в Торонто с Самарой Уивинг, чтобы презентовать фильм Джейсона Ли Хаудена "Пушки Акимбо", в которой они исполнили главные роли. Гэри Олдман же приехал на премьеру "Джокера" Тодда Филлипса, которая уже имела успех на прошедшем Венецианском фестивале. Гэри участвовал в съемках трёх картин киносаги в "Узнике Азкабана", "Кубке огня" и "Ордене Феникса". Последний фильм из серии, в котором был заявлен Гэри Олдман, была картина "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", вышедшая в 2011 году. С тех пор у актёра, играющего мальчика, который выжил, и его коллеги, крестного отца Гарри, общих фильмов не было. 

Фото встречи, которые были опубликованы в Twitter, не смогли оставить равнодушным никого, особенно фанатов серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. На снимках уже повзрослевший актёр обнимает своего коллегу по фильму. По их лицам можно сказать, что они искренне рады встрече.

Звезда "Гарри Поттера" против съемок в ремейках саги

Стоит отметить, что, несмотря на то, что все фильмы о Гарри Поттере, отснятые по романам Роулинг, уже давно вышли на экраны, интерес фанатов к серии историй о волшебнике не прошёл. Они ищут тайные знаки в постах, которые оставляет писательница.

У любителей Гарри Поттера появилась надежда на продолжение серии фильмов после публикации Джоан Роулинг в социальной сети изображения с черной меткой, которая была у последователей Воландеморта, сопровождающейся загадочной фразой о тьме.

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Кино, Фильм, Гарри Поттер, Трейлер, Дэниел Рэдклифф, Гэри Олдман, Сириус Блэк, TIFF 2019.
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