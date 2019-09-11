Дэниел Рэдклифф и Гэри Олдман встретились на TIFF 2019 (Фото)

Новости культуры:На 44 Международный фестиваль, проходящий в Канаде с 5 по 15 сентября, приехали звезды мировой величины.

Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри Поттера, встретился со своим крестным отцом по фильму Сириусом Блэком, которого сыграл Гэри Олдман, спустя 12 лет в Торонто.

В один из дней мероприятия, 9 сентября, произошла трогательная встреча героев серии фильмов, снятых по романам Джоан Роулинг, Гарри Поттера и Сириуса Блэка.

Дэниел приехал в Торонто с Самарой Уивинг, чтобы презентовать фильм Джейсона Ли Хаудена "Пушки Акимбо", в которой они исполнили главные роли. Гэри Олдман же приехал на премьеру "Джокера" Тодда Филлипса, которая уже имела успех на прошедшем Венецианском фестивале. Гэри участвовал в съемках трёх картин киносаги в "Узнике Азкабана", "Кубке огня" и "Ордене Феникса". Последний фильм из серии, в котором был заявлен Гэри Олдман, была картина "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", вышедшая в 2011 году. С тех пор у актёра, играющего мальчика, который выжил, и его коллеги, крестного отца Гарри, общих фильмов не было.

Daniel Radcliffe and Gary Oldman reunited at TIFF. Just warms your heart. szaconagency | Instagram pic.twitter.com/TQEXl8XGj6 — Brad Galli (@BradGalli) September 10, 2019

Фото встречи, которые были опубликованы в Twitter, не смогли оставить равнодушным никого, особенно фанатов серии книг и фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере. На снимках уже повзрослевший актёр обнимает своего коллегу по фильму. По их лицам можно сказать, что они искренне рады встрече.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что все фильмы о Гарри Поттере, отснятые по романам Роулинг, уже давно вышли на экраны, интерес фанатов к серии историй о волшебнике не прошёл. Они ищут тайные знаки в постах, которые оставляет писательница.

У любителей Гарри Поттера появилась надежда на продолжение серии фильмов после публикации Джоан Роулинг в социальной сети изображения с черной меткой, которая была у последователей Воландеморта, сопровождающейся загадочной фразой о тьме.