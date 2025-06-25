Пустые банки успеют принести беду, прежде чем их используют для консервации

Пустые банки, хотя и стоят на кухне и не "цепляют" никого, но они могут стать причинами ваших проблем

Пустые банки на кухне могут не только мозолить глаз, но и неожиданно принести негативную энергетику в ваш дом. Лучше избавиться от них, перенести в другое закрытое место, или, если их мало, то в каждую из них насыпать бакалеи или положить какой-то предмет.

В украинских народных приметах есть несколько предостережений по хранению пустых банок дома. Есть четыре основных из них, о которых расскажет "Телеграф".

Пустые банки — к бедности и нищете

Считается, что держать дома много пустых банок – это символ пустоты и недостатка, и может привлечь бедность или материальные проблемы.

Пустые банки — к пустым делам

Если дома много пустых банок, это может символизировать пустые дела, пустую трату времени и усилий.

Нельзя хранить пустые банки с открытой крышкой

Открытые пустые банки считаются неаккуратными и могут приносить неприятности или болезни.

Пустые банки нельзя хранить в спальне

Хранение пустых банок в спальне или комнатах, где живут люди, может влиять на сон и здоровье, ведь от них будет исходить негативная энергетика.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть 5 вещей на кухне, которые принесут в дом бедность.