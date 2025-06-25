Порожні банки встигнуть принести біду, перш ніж їх використають для консервації

Порожні банки, хоча і стоять на кухні та не "чіпляють" нікого, але вони можуть стати причинами ваших проблем

Порожні банки на кухні можуть не тільки муляти око, а й несподівано принести негативну енергетику в вашу оселю. Краще від них позбутись, перенести в інше закрите місце, або, якщо їх мало, в кожну з них насипати бакалії або покласти якийсь предмет.

В українських народних прикметах є кілька застережень щодо зберігання пустих банок вдома. Є чотири основні з них, про які розповість "Телеграф".

Порожні банки — до бідності та злиднів

Вважається, що тримати вдома багато пустих банок — це символ пустоти та нестачі, і може "притягнути" бідність або матеріальні проблеми.

Порожні банки — до порожніх справ

Якщо вдома багато пустих банок, це може символізувати порожні справи, марну витрату часу і зусиль.

Не можна зберігати пусті банки з відкритою кришкою

Відкриті пусті банки вважаються неохайністю і можуть приносити неприємності чи хвороби.

Порожні банки не можна зберігати у спальні

Зберігання порожніх банок у спальні або кімнатах, де живуть люди, може впливати на сон та здоров’я, адже від них йтиме негативна енергетика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є 5 речей на кухні, які принесуть в будинок бідність.