Режиссер Йоргос Лантимос снимет сериал про лже-Рокфеллера

Новости культуры:Для режиссера "Фаворитки" и "Лобстера" проект станет первым сериалом.

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, известный по фильму "Фаворитка", снимет сериал по книге Марка Сила "Человек в костюме Рокфеллера".

Как сообщает Deadline, Лантимос также выступит в качестве продюсера проекта.

В центре сюжета - таинственный наследник семьи Рокфеллеров, который оказался совершенно не тем, за кого его принимали окружающие. Когда обман раскрывается благодаря его жене, всплывают подробности произошедшего, о которых и будет рассказано в сериале.

Ранее роман уже экранизировался для телевидения: в 2010 году вышел фильм "Кто такой Кларк Рокфеллер?"

Других подробностей, как и даты выхода сериала, пока нет.