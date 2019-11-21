Режиссер Йоргос Лантимос снимет сериал про лже-Рокфеллера

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, известный по фильму "Фаворитка", снимет сериал по книге Марка Сила "Человек в костюме Рокфеллера".
Как сообщает Deadline, Лантимос также выступит в качестве продюсера проекта.
В центре сюжета - таинственный наследник семьи Рокфеллеров, который оказался совершенно не тем, за кого его принимали окружающие. Когда обман раскрывается благодаря его жене, всплывают подробности произошедшего, о которых и будет рассказано в сериале.
Ранее роман уже экранизировался для телевидения: в 2010 году вышел фильм "Кто такой Кларк Рокфеллер?"
Других подробностей, как и даты выхода сериала, пока нет.