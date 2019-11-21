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Режиссер Йоргос Лантимос снимет сериал про лже-Рокфеллера

Режиссер Йоргос Лантимос снимет сериал про лже-Рокфеллера
19:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Для режиссера "Фаворитки" и "Лобстера" проект станет первым сериалом.

Греческий режиссер Йоргос Лантимос, известный по фильму "Фаворитка", снимет сериал по книге Марка Сила "Человек в костюме Рокфеллера".

Как сообщает Deadline, Лантимос также выступит в качестве продюсера проекта.

В центре сюжета - таинственный наследник семьи Рокфеллеров, который оказался совершенно не тем, за кого его принимали окружающие. Когда обман раскрывается благодаря его жене, всплывают подробности произошедшего, о которых и будет рассказано в сериале.

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Ранее роман уже экранизировался для телевидения: в 2010 году вышел фильм "Кто такой Кларк Рокфеллер?"

Других подробностей, как и даты выхода сериала, пока нет.

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Все по теме:

Кино, Сериал, Режиссер, Йоргос Лантимос, Марк Сил, Человек в костюме Рокфеллера.
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