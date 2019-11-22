Нацисты не скроются: трейлер сериала "Охотники" от Amazon (Видео)

Новости культуры:Шоу, в котором одну из главных ролей сыграл Аль Пачино, расскажет о группе убийц, преследующих беглых высокопоставленных нацистов.

Действие "Охотников" развернётся в 1977 году в альтернативном Нью-Йорке, в который после окончания Второй мировой войны сбежали сотни нацистов, чтобы создать Четвёртый Рейх.

В сериале также снялись Логан Лерман ("Ярость", фильмы о Перси Джексоне), Кейт Малвэйни ("Великий Гэтсби"), Джеррика Хинтон ("Анатомия страсти") и Джош Рэднор ("Как я встретил вашу маму").

Шоураннерами "Охотников" выступают Дэвид Уил и Никки Тоскано, которая работала над "Мотелем Бейтсов" и "24 часа: Наследие".

Эпизоды сериала среди прочих поставили Альфонсо Гомес-Рехон ("Я, Эрл и умирающая девушка"), Дэнни Гордон ("Джек Райан") и Нельсон Маккормик ("Хорошая жена"), а исполнительным продюсером выступил Джордан Пил — лауреат премии "Оскар" за триллер "Прочь".

"Охотники" выйдут в 2020 году на Amazon Prime Video.