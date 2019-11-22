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Джеймс Ганн не исключает: персонажи Marvel и DC могут встретиться в одном фильме

Джеймс Ганн не исключает: персонажи Marvel и DC могут встретиться в одном фильме
04:23 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Джеймс Ганн не исключил схватку героев Marvel и DC в одном фильме.

Создатель фильмов о Стражах Галактики Джеймс Ганн не исключает создания в обозримом будущем полнометражного фильма, в котором столкнутся популярные персонажи из комиксов Marvel и DC.

Об этом он рассказал общаясь с поклонниками на своей странице в Instagram.

"В прошлом на такой вопрос я бы, конечно, ответил: "Никогда". Но сейчас, я считаю, что все возможно", - прокомментировал он.

Отметим, что персонажи конкурирующих вселенных ранее уже встречались в различных кроссоверах. Так, в 1996 году была выпущена ограниченная серия комиксов, которая так и называлась "DC versus Marvel Comics". Также героям доводилось помериться силами и в видеоиграх, например, файтинге "Marvel vs DC: Clash of Heroes", выпущенном компанией Superbot Entertainment на платформах Wii U, Playstation 4, Playstation Vita, и Xbox 360 в 2013 году.

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У самого Джеймса Ганна уже есть опыт создания фильмов как с персонажами Marvel, так и DC. На момент публикации данной заметки постановщик работал над картиной "Отряд самоубийц 2", продолжающей историю антагонистов, оказавшихся на службе у правительства. В дальнейшем он планировал приступить к созданию экранизации "Стражи Галактики. Часть 3".

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Фильмы, Marvel, DC, Джеймс Ганн.
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