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Пятница, 22.11.2019
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"Вот настоящая правда": режиссер "Джокера" прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер "Джокера" прокомментировал слухи о сиквеле

"Вот настоящая правда": режиссер "Джокера" прокомментировал слухи о сиквеле

"Вот настоящая правда": режиссер "Джокера" прокомментировал слухи о сиквеле
03:26 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссёр рассказал, что продюсеры из Warner Bros. спрашивали его о сиквеле, но работа над ним пока не ведётся.

20 ноября The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники сообщил, что Warner Bros. запустила в разработку сиквел "Джокера", а Тодд Филлипс якобы получил права на фильм об ещё одном персонаже DC.

Однако в тот же день Deadline рассказал, что переговоры о продолжении "Джокера" ещё не начались, а 21 ноября в интервью IndieWire ситуацию прокомментировал Тодд Филлипс, постановщик оригинального фильма.

По словам режиссёра, Warner Bros. не проводила собрание, о котором написал THR и на котором Филлипс якобы предложил снять целый ряд картин о злодеях DC, подобных "Джокеру".

"Я могу честно сказать, что 7 октября не было никакого собрания, на котором бы я присутствовал. Во-первых, если вы знаете меня и мою карьеру, это не мой стиль. Когда я снял комедию "Мальчишник в Вегасе", ставшую большим успехом для Warner Bros., я не стал продюсером, который штампует комедии, и не мог просто сказать: "О, давайте снимать больше фильмов". У нас с Брэдли [Купером] есть продюсерская компания в Warner Bros. Я работаю в Warner около 15-16 лет. У нас в разработке только два проекта, а не 40, как у некоторых. Я не тот человек, кто врывается в студию и говорит, что хочет эти 40 фильмов. У меня нет столько сил", - говорит Тодд Филлипс,  режиссёр "Джокера"

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Филлипс также уточнил, что предлагал Warner Bros. сделать серию мрачных кинокомиксов, сосредоточенных на отдельных персонажаж DC до начала съёмок "Джокера" — но продюсеры не приняли эту идею.

"Когда я представлял студии "Джокера", то предлагал не снять отдельный фильм, а создать целый лейбл. Продюсеры быстро отказались от этой идеи, и я не спорил с ними. Кто я такой, чтобы прийти в киностудию и запустить в работу целый лейбл? Но продюсеры при этом сказали, что готовы сделать фильм", - добавил Филлипс. 

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Кроме того режиссёр подчеркнул, что обсуждал идею продолжения "Джокера" со второй недели съёмок фильма, однако статья THR — "откровенная ложь".

"Вот настоящая правда о сиквеле "Джокера". Когда мы с Хоакином обсуждали эту тему и когда мы ездили по всем миру с продюсерами из WB — были в Торонто, Венеции и других местах — конечно, за ужином нас спрашивали: "Вы уже думали насчёт?..". Но если говорить о контрактах, то с нами не заключали контракт на сценарий сиквела, мы никогда не предлагали Хоакину сняться в продолжении. Случится ли это вообще? Повторю, что на мой взгляд, статью в THR можно в лучшем случае назвать заблаговременной", - подытожил Филлипс.

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Единственная тема, которую Тодд Филлипс отказался комментировать — это сведения THR о 100 миллионах долларов, которые режиссёр якобы заработал благодаря успеху "Джокера". 

По словам Филлипса, он отказался от аванса в пользу того, что большая часть его дохода не будет облагаться налогами.

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Фильмы, Warner Bros., Тодд Филлипс, Джокер.
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