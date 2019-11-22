Несмотря на бушующий скандал: фильм Романа Полански возглавил французский прокат

Новости культуры:Фильм Романа Полански возглавил прокат вопреки протестам.

Фильм "Офицер и шпион", который снял опальный режиссер Роман Полански, возглавил французский прокат, несмотря на протесты и призывы к бойкоту, которые стали распространяться в социальных сетях после того, как стало известно о том, что актриса Валентина Монньер обвинила постановщика в изнасиловании.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, на сеансы картины было продано более 500 тысяч билетов, и это был лучший результат для фильмов постановщика за многие годы.

Напомним, что ранее основанная на реальных событиях лента Полански завоевала Серебряного Льва международного Венецианского кинофестиваля. Она также была удостоена награды FIPRESCI и получила самый высокий рейтинг у итальянских кинокритиков. Примечательно, что участие "Офицера и шпиона" в фестивале также сопровождалось протестами, а глава жюри Лукреция Мартел отказалась присутствовать на чествовании новой работы режиссера.

В картине снимались Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эммануэль Синье, Херв Пьер, Мельвиль Пупо, Матье Амальрик, Венсан Перес, Винсент Грасс, Дэмиен Боннар и другие актеры.