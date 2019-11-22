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Экранный Тормунд заявил, что для "Игры престолов" сняли альтернативный финал

Экранный Тормунд заявил, что для "Игры престолов" сняли альтернативный финал
09:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:О существовании иной версии финала рассказал норвежский актер Кристофер Хивью, который в "Игре престолов" сыграл роль Тормунда.

Дискуссия о противоречивой концовке знаменитого сериала продолжается.

Два миллиона поклонников "Игры престолов", которые подписали петицию на Change.org с требованием переснять финальный сезон телешоу, наверняка обрадовались новости, что создатели якобы отсняли альтернативную концовку сериала. Впрочем, если такой материал и правда имеется, вряд ли он когда-нибудь выйдет в свет. 

В интервью Metro UK Хивью поведал:

Да, мы отсняли альтернативную концовку. Во многом это было сделано ради развлечения, но я не знаю, позволено ли мне рассказывать об этом. 

 
 
 
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Sophie really couldn't stop crying after filming the scene when Sansa gave Theon the Stark pin

Публикация от Game of Thrones (@gameofthronesnotofficial)

Когда Хивью начали расспрашивать о подробностях ушедшего в стол финала, актер ответил:

Я вам не расскажу! 

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При этом он все же добавил, что снимать альтернативную развязку было "очень весело". Журнал People обратился к HBO, чтобы разобраться в ситуации, но телеканал отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

Несмотря на то, что финал "Игры престолов" вызвал бурю негодования среди зрителей, восьмой сезон сериала снискал признание со стороны критиков и представителей киноиндустрии. Об этом говорит тот факт, что на церемонии вручения телепремии "Эмми" этого года "Игра престолов" победила в 12 номинациях, включая "Лучший драматический сериал".

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Фильмы, Кино, Экранизация, Игра престолов, Игры престолов, Финал Игры престолов, Экранный Тормунд.
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