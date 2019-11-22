В сети появился новый эффектный постер сериала "Ведьмак"

Новости культуры:До премьеры осталось меньше, чем месяц, создатели сериала подогревают интерес у зрителей, которые ждут выхода ленты, новым эффектным постером.

В конце октября в сети появился долгожданный трейлер к будущей взрывной премьере "Ведьмак".

Из неожиданного – Netflix порадовал своих фанатов не только новым роликом, но и точной датой премьеры сериала "Ведьмак", свежими эффектными кадрами, а также новым постером.

О съемках сериала "Ведьмак" (The Witcher) по мотивам популярной компьютерной игры стало известно в декабре 2018 года. Уже тогда его назвали одной из самых ожидаемых премьер 2019 года. О правдивости этого факта ярко может свидетельствовать официальный трейлер, который появился на ютуб-канале Netflix 31 октября, и меньше, чем за час собрал почти 500 тысяч просмотро, за сутки – более 5 миллионов, а за три недели – почти 13 миллионов.

В двухминутном ролике можно увидеть безупречные спецэффекты, эффектные бои, а также неожиданные сцены с самим Ведьмаком, которого сыграл английский актер Генри Кавилл.

Стоит добавить, что ранее на сайте издания Variety появилась информация, что за съемки в каждом эпизоде ленты звезда британского кино получит по 400 тысяч долларов. Также фанаты будущей примьеры узнали дату выхода первого эпизода "Ведьмака". Он появится на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря.

Сразу же после трейлера на официальном сайте The Witcher появились новые кадры с первого сезона сериала с главными героями, среди которых ведьмак Геральт, чародейка Йеннефер и королева Цирилла. Также на одном из снимков можно увидеть ожесточенную схватку Ведьмака и Ренфри.