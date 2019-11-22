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Компания Apple отменила премьеру фильма "Банкир" (Видео)

Компания Apple отменила премьеру фильма "Банкир" (Видео)
12:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Компания Apple неожиданно отменила премьеру своего первого полнометражного фильма под названием "Банкир" ("The Banker").

Премьера биографической драмы "Банкир" должна была состояться на известном фестивале Американского института киноискусства накануне, 21 ноября. Однако компания Apple отменила дебютный показ ленты из-за реального сына главного героя, который предстал в центре секс-скандала.

О секс-скандале, из-за которого премьера фильма "Банкир" не состоялась, пишет издание The Hollywood Reporter.

По сюжету, события биографического фильма рассказывают о Бернарде Гаррета, темнокожем бизнесмене, который в 1960-х годах нанял на работу светлокожего мужчину и доверил ему управлять своими финансами. Однако из-за сына главного героя, Бернарда Гаррета-младшего, выступившего сопродюсером картины, релиз отменили. 

Дело в том, что его сводные сестры Синтия и Шейла Гарретт обвинили своего сводного брата, который старше их на 15 лет, в сексуальном насилии. Они отметили, что долгое время жили вместе с ним в одном доме и именно тогда их родственник домогался их и жестоко с ними обращался.

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Также девушки заявили, что в фильме "Банкир" реальная история искажена таким образом, чтобы не вспоминать о них и их матери, а только про первую жену Бернарда Гаррета.

Мы приобрели "Банкира" в начале этого года, так нас поразила увлекательная и познавательная история фильма о социальных изменений и финансовой грамотности. Но на прошлой неделе нам стало известно о некоторых проблемах, связанных с фильмом. Нам, вместе с режиссерами, нужно некоторое время, чтобы решить эти вопросы и определить дальнейшие шаги, – заявили представители компании Apple.

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