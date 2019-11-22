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Пятница, 22.11.2019
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Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон
Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон

Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон

Второму сезону быть: сериал "Отмена" продолжен еще на сезон
14:34 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Компания Amazon решила продлить анимационный сериал "Отмена" на второй сезон.

Первый сезон сериала стартовал почти два месяца назад, 13 сентября, а Amazon Studios уже объявила о заключении сделки с исполнительным продюсером Кейт Пурди. Создателем сериала выступает творец "Коня БоДжека" Рафаэль Боб-Ваксберг.

Сериал производится компаниями Amazon Studios и Tornante Productions. Хиско Халсинг продолжит руководить каждым эпизодом, наблюдать за производственным проектом и возглавлять команду аниматоров и художников.

"Отмена" ("Undone") - это получасовая драма, которая исследует гибкую природу реальности через своего центрального персонажа Альму, которую играет Роза Салазар. Попав в автомобильную аварию, Альма обнаруживает способность путешествовать временем и пространством. Девушка решает использовать эту способность, чтобы узнать правду о смерти своего отца, однако такие путешествия оставляют неожиданные последствия и в ее жизни.

В первом сезоне также снимались Боб Оденкирк, Анжелика Кабрал и Констанс Мари.

Amazon собирается продолжить сериал по "Властелину колец"

"Мы в восторге от того, что Amazon Studios дает нам возможность продолжать исследовать этот мир и этих персонажей, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, куда нас приведет история" - говорят создатели и исполнительные продюсеры Перди и Рафаэль Боб-Ваксберг.

Более подробной информации по второму сезону пока нет.

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Сериал, Amazon, Отмена, Второй сезон, Анимационный сериал, Amazon Studios, Undone.
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