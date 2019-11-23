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Спойлеры: каким будет пост-титровая сцена "Холодного сердца 2" (Видео)

Спойлеры: каким будет пост-титровая сцена "Холодного сердца 2" (Видео)
15:20 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:В украинских кинотеатрах премьера "Холодного сердца 2" cостоялась 21 ноября 2019 года.

В украинском прокате сиквел одного из самых популярных мультфильмов Disney появился еще 21 ноября, поэтому появились подробности о пост-титровой сцены (которая у "Холодного сердца 2" точно имеется).

После титров первые зрители "Холодного сердца 2" смогли увидеть дополнительную сцену с участием снеговика Олафа (в озвучке Джоша Гэда). Один из самых обаятельных персонажей франшизы рассказывает продолжение истории, которая началась в мультфильме, своим слушателям – Зефирному человеку из первой части и снежным человечкам из короткометражной ленты "Холодное торжество" (2015).

Над сценарием "Холодного сердца 2" работали Дженнифер Ли ("Зверополис") и Эллисон Шредер "Кристофер Робин". По словам актрисы Кристен Белл, подарившей свой голос принцессе Анне, зрителям не стоит считать, что мультфильм понравится только малышам – ведь герои франшизы "успели повзрослеть, и их ждут совершенно новые приключения". 

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Согласно сюжету "Холодного сердца 2", Эльза и Анна с друзьями отправляются далеко на север, чтобы узнать секрет происхождения волшебных способностей королевы – а заодно погрузиться в древние тайны своего королевства. Помимо новых приключений, зрителей ждут написанные композитором Кристофом Беком ("Тролли") песни, включая Into the Unknown, которая уже набирает тысячи прослушиваний на музыкальных сервисах.

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Кино, Мультфильм, Холодное сердце, Трейлер, Тизер, Холодное сердце 2, Тизер-трейлер Холодгного сердца 2.
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