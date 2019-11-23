Съемки 10 сезона "Ходячих мертвецов" окончены: Норман Ридус опубликовал "кровавое селфи"

Новости культуры:Норман Ридус поделился с поклонниками "кровавым селфи" и объявил об окончании съемок 10 сезона "Ходячих мертвецов".

На снимке исполнитель роли Дэрила Диксона запечатлен с бутафорскими царапинами и порезами на лице, в то время как у его коллеги Мелиссы МакБрайд на виске и на лбу красуется огромный шрам.

"10-й сезон отснят", - лаконично подписал фото актер и добавил несколько эмодзи в виде сердечек.

"Поздравляю, братишка! Ты отлично поработал в этом году! Горжусь тобой. 10 ЛЕТ", - написал в комментариях Джеффри Дин Морган.

"Поздравляю, милый, это было здорово", - поддержала мужа Диана Крюгер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@bigbaldhead) 20 Ноя 2019 в 11:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@bigbaldhead) 16 Ноя 2019 в 8:15 PST

Однако счастливое селфи Ридуса с МакБрайд только подстегивает слухи о том, что оба актера покинут шоу после 10 сезона. На такие мысли зрителей навел диалог Дэрила и Кэрол еще из первой серии сезона, когда Кэрол спросила, не думал ли он, что это все, что им осталось — «сталкиваться с людьми, убивать друг друга, и никто это не остановит».

"Больше никакой борьбы. Сядем на байк и свалим", - отвечает ей Дэрил. Насколько слова Нормана Ридуса были близки к правде, узнаем только в следующем году.

Напомним, что 8 эпизод 10 сезона выйдет 24 ноября, а затем сериал уйдет на длительный перерыв до января.