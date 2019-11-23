Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал "Друзья"

В западных СМИ не утихают разговоры о свежем эпизоде сериала "Друзья", который закончился в 2004 году. С главными актерами постоянно ведут переговоры и они якобы готовы вернуться к своим ролям. Однако против оказалась 43-летняя актриса Риз Уизерспун.
Об этом сообщается на странице издания AP Entertainment в твиттере.
Актриса, которой в культовом сериале "Друзья" досталась роль сестры Дженнифер Энистон, сыгравшая Рейчел Грин, отказалась от такого предложения. По ее словам, ей не понравилось выступать перед живой аудиторией.
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Live in 3..2..1! @themorningshow is FINALLY here. And yes... all news anchors are really wearing fuzzy slippers under the desk. #TheMorningShow... available NOW on @appletv
Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)
Однако, похоже, она не имеет ничего против сотрудничества с актерами, которые играли в "Друзьях", ведь на стриминговом сервисе Apple+ выходит "Утреннее шоу", в котором она вместе с Дженнифер Энистон снимается в главных ролях.А также ранее на своей странице в Инстаграме Риз Уизерспун написала, что одним из плюсов работы с Энистон является то, что она может вспомнить любимые моменты из сериала "Друзья".