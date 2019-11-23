Актриса Риз Уизерспун не вернется в сериал "Друзья"

Новости шоу бизнеса:На днях стало известно, что сериал "Друзья" же может получить новый эпизод-продолжение, однако в нем точно не будет принмать участие 43-летняя Риз Уизерспун.

В западных СМИ не утихают разговоры о свежем эпизоде сериала "Друзья", который закончился в 2004 году. С главными актерами постоянно ведут переговоры и они якобы готовы вернуться к своим ролям. Однако против оказалась 43-летняя актриса Риз Уизерспун.

Об этом сообщается на странице издания AP Entertainment в твиттере.

Актриса, которой в культовом сериале "Друзья" досталась роль сестры Дженнифер Энистон, сыгравшая Рейчел Грин, отказалась от такого предложения. По ее словам, ей не понравилось выступать перед живой аудиторией.

Однако, похоже, она не имеет ничего против сотрудничества с актерами, которые играли в "Друзьях", ведь на стриминговом сервисе Apple+ выходит "Утреннее шоу", в котором она вместе с Дженнифер Энистон снимается в главных ролях.А также ранее на своей странице в Инстаграме Риз Уизерспун написала, что одним из плюсов работы с Энистон является то, что она может вспомнить любимые моменты из сериала "Друзья".