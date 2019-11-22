Дэниел Крэйг официально подтвердил, что больше не сыграет Джеймса Бонда

Новости шоу бизнеса:Актер Дэниел Крэйг заявил, что больше не сыграет роль лучшего секретного агента Ее Величества.

Популярный 51-летний английский актер Дэниел Крейг официально подтвердил слухи, что в картине 2020 года "007: Не время умирать" или "Джеймс Бонд 25" он в последний раз появится в образе любимого агента миллионов.

На сайте издания Express сообщили, что Дэниел Крейг, который с 2006 года исполнял роль легендарного секретного агента Джеймса Бонда, больше не будет играть в фильмах в этом образе.

Однако слухи о том, что лента "007: Не время умирать" станет последней, в которой Дэниел Крейг сыграет главную роль, ходили по сети еще задолго до официального заявления. Так, в мае 2019 английский актер намекнул, что с радостью отдаст роль агента женщине, а позже иностранные СМИ писали о том, что в 25-м фильме британская звезда Лашана Линч якобы получит лицензию на Бонда и уже в следующей части она будет убивать неизвестного персонажа .

Напомним, что в конце октября стало известно, что съемки фильма "007: Не время умирать" завершились

. В сети появилось фото со съемочной площадки, которым актер и режиссер ленты Кери Фукунага заявили, что картина снята.