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Спойлеры: что стоит ожидать от нового промо-ролика "Сверхъестественного" (Видео)

Спойлеры: что стоит ожидать от нового промо-ролика "Сверхъестественного" (Видео)
21:30 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:И пока непонятно, чего ждать от такого раскола.

После вышедшего в минувший четверг эпизода "Сверхъестественного" братья Винчестеры удаляются на небольшие каникулы в честь празднования Дня благодарения.

Но уже 5 декабря зрителей ждет новая серия, которая, судя по промо-ролику, будет не лишена забавных моментов. 

Дин в одиночку отправится разбираться с делом, в котором явно замешаны потусторонние силы, и окажется, что отсутствие напарника даже дает ему некоторые преимущества. Если, конечно, он правильно разыграет выпавшие ему карты. И, судя по поведению партнерши Дженсена Эклза по кадру, шансы приятно провести время у его героя весьма высоки.

Тем временем Сэм (Джаред Падалеки) и Кастиэль (Миша Коллинз) объединяются, чтобы выследить Бога (Роба Бенедикта) и помешать ему выполнить свой безумный, с точки зрения любви к человечеству, план.

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Напомним, ранее Дин фактически отказался общаться с Кастиэлем, виня того в гибели матери. Тот факт, что ангел не рассказал Винчестерам о разгулявшейся силе Джека, которая и привела к гибели Мэри, Дин счел предательством.

Грядущий эпизод станет седьмым, а всего финальный сезон "Сверхъестественного" будет состоять из двадцати серий, последняя из которых выйдет на телеканале The CW 18 мая 2020 года.

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