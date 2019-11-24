О поп-короле снимут еще один фильм: экранизацией займется продюсер "Богемской рапсодии"

Новости культуры:Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне.

Продюсер фильма "Богемская рапсодия" Грэм Кинг приобрел у фонда наследников Майкла Джексона права на экранизацию биографии короля поп-музыки. Как сообщает издание Deadline, помимо этого, Кинг получил право воспользоваться музыкальным каталогом певца.

Ожидается, что в фильме найдут отражение сложные момент в жизни Джексона, в том числе и тот факт, что, став звездой в очень юном возрасте, он фактически оказался лишен детства. Вероятно, будут упоминаться и скандалы, которые сопровождали певца уже в во взрослом состоянии.

Сценарий картины подготовит трехкратный номинант на премию Американской Киноакадемии Джон Логан, которому ранее уже доводилось работать над биографическими лентами, посвященными выдающимся личностям, например, "Авиатором".

Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет. Причиной стала передозировка медицинских препаратов. В 2019 году был выпущен документальный фильм под названием "Покидая Неверленд", в котором были собраны свидетельства тех, кто якобы пострадал в детстве от домогательств со стороны певца.

Его наследники подали жалобу в суд, потребовав компенсации, которая оценивается в 100 миллионов долларов.