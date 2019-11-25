Смертоносное мобильное приложение в фильме "Обратный отсчет" (Видео)

Новости культуры:Фильм не объясняет ничего, только пугает чертами в кадре, которые выскакивают так же внезапно и нелогично, как исчезают.

Сначала люди хотят знать, когда умрут, а потом не хотят умирать. Похоже, что "Обратный отсчет" – младший брат фильма "Пункт назначения".

Если бы можно было назвать фильм "Приложение-убийца", то авторы точно так и сделали бы. Другое дело, что это название уже использовали с похожей, ничем не лучшей, целью.

Итак, демоны адаптируются под свою целевую и модернизируют подходы: запускают приложение Countdown, которое определяет время смерти. Обратный отсчет точен до секунды и никогда не имеет сбоев. По крайней мере это то, что обещают пользователю. Важный момент: перед тем, как узнать сколько времени до смерти осталось у пользователя, он должен принять сервисные условия. Почти все люди их пропускают и никогда не читают. Но у Countdown есть интересные пункты о принятии своей судьбы, неотвратимости смерти и тому подобное. Это не то, что указывает в своем пользовательском соглашении среднестатистическое мобильное приложение. В конце концов, откуда нам знать что они там пишут, мы же тоже никогда не читаем те условия.

Как в добротном, уважающем себя хорроре, в "Обратном отсчете" все начинается на студенческой вечеринке. И если многих Countdown радует десятками лет, то для парочки студентов счет идет на дни, а то и часы.

Итак, демоны адаптируются под свою целевую и модернизируют подходы: запускают приложение Countdown, которое определяет время смерти. Обратный отсчет точен до секунды и никогда не имеет сбоев. По крайней мере это то, что обещают пользователю. Важный момент: перед тем, как узнать сколько времени до смерти осталось у пользователя, он должен принять сервисные условия. Почти все люди их пропускают и никогда не читают. Но у Countdown есть интересные пункты о принятии своей судьбы, неотвратимости смерти и тому подобное. Это не то, что указывает в своем пользовательском соглашении среднестатистическое мобильное приложение. В конце концов, откуда нам знать что они там пишут, мы же тоже никогда не читаем те условия.

Как в добротном, уважающем себя хорроре, в "Обратном отсчете" все начинается на студенческой вечеринке. И если многих Countdown радует десятками лет, то для парочки студентов счет идет на дни, а то и часы.

Ответить на большинство вопросов должна была бы фраза: "О, это похоже на то что, когда-то делала и цыганка. Только это приложение". Спасибо, так значительно лучше.

Рейтинг "Обратного отсчета" на IMDb – 5,4. До 16 лет не смотреть, а после 16 тоже можно пропустить. Потому что это то кино, где вы, вместо крика "осторожно, оно справа", молча будете надеяться, что кто-то из героев все-таки умрет побыстрее и фильм закончится пораньше.