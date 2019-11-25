Режиссер фильма "Цена правды" Агнешка Холланд получила орден княгини Ольги

Новости культуры:Награда будет вручена "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Режиссер фильма "Цена правды" Агнешка Холланд награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ от 22 ноября 2019 появился на сайте президента Украины.

Глава государства Владимир Зеленский отметил орденом княгини Ольги III степени режиссера Агнешку Холланд "за весомый вклад в память жертв геноцида украинского народа - Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Агнешка Холланд - польский режиссер, председатель европейской киноакадемии, лауреат "Золотого глобуса", двукратная номинантка на премию "Оскар" за фильмы "Европа, Европа" (1991) и "В темноте" (2011).

Напомним, 28 ноября на широкие экраны выходит исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды", рассказывающий историю британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз и воочию увидел преступления сталинского режима и Голодоморе в Украине.

В ноябре 2008 года бывший президент Украины Виктор Ющенко посмертно наградил журналиста Гарета Джонса орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в донесении до мирового сообщества правды о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932-1933 годов. Награда была вручена племяннице журналиста Маргарет Колли, церемония состоялась в Центральном зале Вестминстерского дворца.