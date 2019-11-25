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Опубликован украинский трейлер сиквела анимационного фильма "Тролли 2" (Видео)

Опубликован украинский трейлер сиквела анимационного фильма "Тролли 2" (Видео)
21:14 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Картина будет называться "Тролли 2: Мировое турне" и выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер продолжения музыкального анимационного фильма "Тролли" студии Universal.

Картина будет называться "Тролли 2: Мировое турне" и выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.

В прошлой части любители обнимашек и веселых песен давали отпор злым бергенам. Теперь главным героям предстоит узнать, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно другими музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.

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Как сообщалось ранее голосом Оззи Осборна заговорит главный злодей второго мультфильма — король Трэш, лидер рок-троллей. Вместе со своей дочерью, королевой Барб (Рэйчел Блум), он собирается уничтожить все другие жанры музыки, чтобы рок господствовал в мире.

Режиссером картины станет Уолт Дорн, а продюсером – Джина Шэй. В качестве второго режиссера над Trolls World Tour будет работать Дэвид Смит.

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Кино, Мультфильм, Трейлер, Новый трейлер, Продолжение, Анимационный фильм, Второй трейлер, Тролли 2, Тролли 2: Мировое турне.
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