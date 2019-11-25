Опубликован украинский трейлер сиквела анимационного фильма "Тролли 2" (Видео)

Новости культуры:Картина будет называться "Тролли 2: Мировое турне" и выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер продолжения музыкального анимационного фильма "Тролли" студии Universal.

Картина будет называться "Тролли 2: Мировое турне" и выйдет в украинский прокат 19 марта 2020 года.

В прошлой части любители обнимашек и веселых песен давали отпор злым бергенам. Теперь главным героям предстоит узнать, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно другими музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.

Как сообщалось ранее голосом Оззи Осборна заговорит главный злодей второго мультфильма — король Трэш, лидер рок-троллей. Вместе со своей дочерью, королевой Барб (Рэйчел Блум), он собирается уничтожить все другие жанры музыки, чтобы рок господствовал в мире.

Режиссером картины станет Уолт Дорн, а продюсером – Джина Шэй. В качестве второго режиссера над Trolls World Tour будет работать Дэвид Смит.