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Появился украинский трейлер анимационного боевика "Еж Соник" (Видео)

Появился украинский трейлер анимационного боевика "Еж Соник" (Видео)
13:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Сеть подрывает украинский трейлер к мультфильму, снятому по мотивам игры.

Фантастический анимациний боевик о хорошо известном еже Сонике уже скоро порадует ценителей видеоигры ожидаемой экранизацией. Премьера мультфильма "Ежик Соник" в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.

Съемками фантастической картины, в основу которой лег сюжет видеоигры, созданной компанией Sega, занялась компания Paramount Pictures. В полнометражном мультфильме живые актеры будут объединены вместе с анимационными героями.

О съемках мультфильма заговорили еще в 2013 году, когда компания Sony приобрела права на сюжет, однако после съемок и объявления даты выхода на 2018 год Sony сообщили о продаже фильма. После этого его приобрела компания Paramount Pictures, которая сразу же сообщила, что премьеру следует ожидать не раньше, чем в 2019 году.

По сюжету, молодой человек по имени Том работает в полиции и мечтает построить головокружительную карьеру. Однако на его пути стабильно появляются какие-то препятствия. Очередной помехой стало странное синие существо-пришелец Соник, который похож на ежа. Он настолько быстрый, что с ним не может потягаться ни одна новая технология. Чтобы поймать Соника местные власти нанимают безжалостного доктора Айво Роботника, который известен как Эггман. И этот сумасшедший ученый мечтает стать обладателем всей планеты.

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Главные роли в мультфильме сыграли Джим Керри, Джеймс Марсден, Нил Макдоноу, Тика Самптер и другие.

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Мультфильм, Игра, Трейлер, Соник, Еж Соник.
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