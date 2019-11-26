Netflix объявил дату выхода второго сезона сериала "Сексуальное воспитание"

Первый сезон этого сериала вышел в январе 2019 года.
Героями сериала являются: Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Эйса Баттерфилд ("Дом странных детей мисс Перегрин"), а также несколько героев первого сезона.
В Сети опубликованы свежие постеры героев сериала "Сексуальное воспитание".
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Сюжет данного сериала рассказывает историю о 16-летнем подростке по имени Отис (Эйса Баттерфилд), который переживает развод родителей и живет с мамой, работающей секс-терапевтом (Джиллиан Андерсон). Однажды мальчик вместе со своей одноклассницей Мэйв решает открыть в школе подпольные курсы сексуального воспитания.
Согласно информации Netflix, менее, чем за месяц первую часть сериала посмотрели более 40 миллионов человек.