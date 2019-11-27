Появился украинский трейлер мультфильма "Вперед" (Видео)

Новости культуры:Новый украинский трейлер к мультфильму появился на ютуб-канале Kinomania Film Distribution.

Кинокомпания Disney совместно с остудией Pixar сняли уютный семейный анимационный фильм, главными героями которого стали эльфы и единороги. Первый трейлер мультфильма "Вперед" (Onward) уже подрывает сеть.

Создатели "Истории игрушек" и "Суперсемейки" решили порадовать новыми шедеврами. Поэтому в 2020 году планируют представить анимационный фильм "Вперед" (Onward).

Главными героями в удивительной кинокартине появились любимые магические существа – тролли, кентавры, эльфы и другие существа. Их жизнь ничем не отличается от жизни обычных людей: они читают газеты, выходят на утренние пробежки и злятся на единорогов, которые едят мусор. Однако главными героями в кинокартине предстают два брата-эльфа. Вдвоем они отправляются в путешествие. Целью их путешествия является выяснить, есть ли в современном мире хоть немного магии.

Однако едва ли не самая интересная часть съемок осталась за кадром. Как известно, сценаристом и режиссером мультфильма "Вперед" выступил аниматор студии Pixar Дэн Скэнлон. Однажды он рассказал откровенную историю о том, как родилась идея создать такой проект. Киносоздатель признался, что когда ему исполнился 1 год, его отец погиб, поэтому он почти не помнит его. Однако, когда во взрослом возрасте Дэн услышал голос отца, к нему сразу же пришла идея создать такой мультфильм. Добавим, что в оригинальной версии главные герои говорят голосами Тома Холланда и Криса Пратта.

Премьера мультфильма запланирована на 5 марта 2020 года.