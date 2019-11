Фильм "Форсаж 10" может стать последним

Новости культуры:Вселенная "Форсажа" будет расширена за счет предстоящего анимационного сериала под названием "Форсаж: Шпионы-гонщики".

Инсайдеры передают, что десятая часть франшизы положит конец сюжетной линии во главе с Домиником Торетто.

Ресурс We Got This Covered поделился слухами, которые наверняка опечалят поклонников "Форсажа" – вскоре история Доминика Торетто в исполнении Вина Дизеля может подойти к концу, а вместе с ней и ведущая линия франшизы.

Согласно источнику, "Форсаж 10" обещает стать последним фильмом серии. Данная информация не подтверждена, но она поступила от тех же инсайдеров, которые в свое время рассказали о появлении Райана Рейнольдса и Кевина Харта в "Форсаже: Хоббс и Шоу" задолго до того, как этот фильм вышел на экраны.

При этом расстраиваться все же не стоит, ведь студия Universal Pictures намерена и дальше развивать франшизу. Так, вполне вероятен сиквел спин-оффа о Люке Хоббсе (Дуэйн Джонсон) и Декарде Шоу (Джейсон Стэтхэм), поскольку вышедшая в этом году картина здорово проявила себя в мировом прокате.

Напомним, что на данный момент к выходу готовится "Форсаж 9" – фильм пребывает на стадии постпродакшна. В прокат картина выйдет 21 мая следующего года.