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Элизабет Бэнкс срежиссирует новый проект Universal Pictures

Элизабет Бэнкс срежиссирует новый проект Universal Pictures
15:15 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Universal Pictures запустила в разработку новый проект "Женщина невидимка".

Элизабет Бэнкс, режиссер новых "Ангелов Чарли" станет режиссером будущей картины, а также снимется в главной роли фильма.

Сценарий напишет Эрин Крессида Уилсон ("Девушка в поезде").

Сюжет основан на одноименном хорроре 1940 года. Модель Китти Кэрролл решает принять участие в испытании "машины невидимости". Эксперимент проходит успешно и Китти становится невидимой. Девушка решает этим воспользоваться для мести своему боссу.

Дата выхода будущего хоррора неизвестна.

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Бэнкс и Макс Хендельман будут продюсировать через "Brownstone Productions", где "родились" проекты "Идеальный голос" и недавние "Ангелы Чарли". Элисон Смолл из Brownstone будет исполнительным продюсером.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Элизабет Бэнкс, Режиссер, Хоррор, Фильм ужасов, Женщина-невидимка.
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