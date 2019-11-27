Элизабет Бэнкс срежиссирует новый проект Universal Pictures

Новости культуры:Universal Pictures запустила в разработку новый проект "Женщина невидимка".

Элизабет Бэнкс, режиссер новых "Ангелов Чарли" станет режиссером будущей картины, а также снимется в главной роли фильма.

Сценарий напишет Эрин Крессида Уилсон ("Девушка в поезде").

Сюжет основан на одноименном хорроре 1940 года. Модель Китти Кэрролл решает принять участие в испытании "машины невидимости". Эксперимент проходит успешно и Китти становится невидимой. Девушка решает этим воспользоваться для мести своему боссу.

Дата выхода будущего хоррора неизвестна.

Бэнкс и Макс Хендельман будут продюсировать через "Brownstone Productions", где "родились" проекты "Идеальный голос" и недавние "Ангелы Чарли". Элисон Смолл из Brownstone будет исполнительным продюсером.