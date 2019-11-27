Наталия Дайер рассказала о будущем Нэнси в 4 сезоне "Очень странных дел"

Новости культуры:Актеры приступят к работе над продолжением молодежной фантастической драмы уже в конце этого года.

Наталия Дайер, известная по роли Нэнси Уилер из сериала "Очень странные дела", призналась, что восхищается смелостью своей героини и верит, что ее ждет большое будущее.

Для меня она человек, который постоянно находится в поиске новой информации и справедливости. Надеюсь, она продолжит заниматься расследованием, ведь она стала гораздо увереннее в себе, — поделилась своим мнением актриса, выступая на SAG-AFTRA Foundation.

Мне нравится наблюдать за чувствительной стороной Нэнси и за ее бунтарством. Надеюсь, что она останется такой же сильной, а ее чутье и азарт — неизменными, — добавила она. Напомним, что Нэнси Уилер после гибели лучшей подруги Барбары в первом сезоне пытается докопаться до истины и узнает много пугающих и захватывающих вещей.

Интересно, что съемки в сериале "Очень странные дела" не только принесли актрисе мировую популярность, но и подарили ей счастливые романтические отношения. В конце 2016 года Наталия Дайер подтвердила, что встречается с коллегой по тв-шоу Чарли Хитоном.

Премьера четвертого сезона предположительно состоится на Netflix 14 ноября 2020 года.