"Новый папа": HBO объявил дату премьеры

Новости культуры:HBO назначил дату премьеры "Нового Папы", предстоящего сериала с участием Джуда Лоу и Джона Малковича.

Продолжение сериала 2017 года Паоло Соррентино "Молодой папа" дебютирует на HBO 13 января в 9 часов вечера.

"Сериал начинается с того места, где останавливается "Молодой папа", с комиссаром Джуди Лоу Ленни Белардо, известным как папа Пий XIII. После непредсказуемого и таинственного поворота событий госсекретарю Воелло (Сильвио Орландо) удается сэра Джона Браннокса (Джона Малковича), очаровательного и искушенного умеренного английского аристократа, возложить на папский престол и принять имя Иоанна Павла III. Новый папа кажется идеальным, но он скрывает секреты и обладает определенной хрупкостью, и Воелло сразу понимает, что заменить харизматического Пия XIII будет нелегко. Виснув между жизнью и смертью, Ленни Белардо стал Святым, и тысячи его боготворили его, питая контраст между фундаментализмами. Между тем, Церковь подвергается нападкам со стороны внешних угроз и скандалов, ударяющих символы христианства и рискующих необратимо разрушить иерархии. Однако, как всегда, в Ватикане ничто не является тем, чем кажется. Добро и зло идут рука об руку к истории, и, чтобы достичь вскрытия, мы должны ждать, пока события пойдут своим чередом" - официальное описание от HBO.

Но сериал не будет являться вторым сезоном "Молодого папы".

Сюжет "Нового папы" расскажет о жизни Ватикана, который находится в поисках нового Папы.

В состав актеров, возвращающихся из "Молодого Папы", входят Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье и Маурицио Ломбарди. Новые актеры в сериале - Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Юлия Снигирь и Массимо Джини. Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон будут приглашенными звездами.