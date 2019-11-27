Скачать
Среда, 27.11.2019
Литва и Украина подписали важную декларацию на 5 лет: о чем она
Литва и Украина подписали важную декларацию на 5 лет: о чем она
Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину
Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

"Новый папа": HBO объявил дату премьеры

"Новый папа": HBO объявил дату премьеры
16:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:HBO назначил дату премьеры "Нового Папы", предстоящего сериала с участием Джуда Лоу и Джона Малковича.

Продолжение сериала 2017 года Паоло Соррентино "Молодой папа" дебютирует на HBO 13 января в 9 часов вечера.

"Сериал начинается с того места, где останавливается "Молодой папа", с комиссаром Джуди Лоу Ленни Белардо, известным как папа Пий XIII. После непредсказуемого и таинственного поворота событий госсекретарю Воелло (Сильвио Орландо) удается сэра Джона Браннокса (Джона Малковича), очаровательного и искушенного умеренного английского аристократа, возложить на папский престол и принять имя Иоанна Павла III. Новый папа кажется идеальным, но он скрывает секреты и обладает определенной хрупкостью, и Воелло сразу понимает, что заменить харизматического Пия XIII будет нелегко. Виснув между жизнью и смертью, Ленни Белардо стал Святым, и тысячи его боготворили его, питая контраст между фундаментализмами. Между тем, Церковь подвергается нападкам со стороны внешних угроз и скандалов, ударяющих символы христианства и рискующих необратимо разрушить иерархии. Однако, как всегда, в Ватикане ничто не является тем, чем кажется. Добро и зло идут рука об руку к истории, и, чтобы достичь вскрытия, мы должны ждать, пока события пойдут своим чередом" - официальное описание от HBO.

Но сериал не будет являться вторым сезоном "Молодого папы".

Сюжет "Нового папы" расскажет о жизни Ватикана, который находится в поисках нового Папы.

В Сети появился трейлер сериала "Новый папа" (Видео)

В состав актеров, возвращающихся из "Молодого Папы", входят Сильвио Орландо, Хавьер Камара, Сесиль де Франс, Людивин Санье и Маурицио Ломбарди. Новые актеры в сериале - Генри Гудман, Ульрих Томсен, Марк Иванир, Юлия Снигирь и Массимо Джини. Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон будут приглашенными звездами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, Джуд Лоу, Премьера, HBO, Джон Малкович, Новый папа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
04 Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года
05 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов
Зеленский за полгода внес в Раду 45 законопроектов
Главу &quot;Энергоатома&quot; уволили
Главу "Энергоатома" уволили
Премьер Швеции приедет в Киев
Премьер Швеции приедет в Киев
Наталия Дайер рассказала о будущем Нэнси в 4 сезоне &quot;Очень странных дел&quot;
Наталия Дайер рассказала о будущем Нэнси в 4 сезоне "Очень странных дел"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь