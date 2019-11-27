Все мы родом из детства: почему Джордж Мартин убил так много героев "Игры престолов"

Новости культуры:Джордж Мартин рассказал, как умирающие питомцы вдохновили его на сериал "Игра престолов".

Всем хорошо известно как автору саги "Песнь Льда и Пламени", которая в превратилась в сериал "Игра престолов", Джорджу Мартину нравится убивать своих персонажей. Теперь стало известно, что причиной таких поступков является история из его далекого детства.

Об этом он откровенно рассказал в своем личном блоге.

У маленького Мартина было много черепашек, но удача от него постоянно отворачивалась, и они погибали. Для того, чтобы пережить эти тяжелые моменты он выдумывал значительные причины их смерти.

Смерть любимцев Джордж превратил в невероятные истории о черепашьих войнах, которые борются за контроль над игрушечным замком.

"Прежде чем придумать "Игру престолов", "Черепаший Замок" был одним из моих первых эпических произведений в жанре фэнтези", - написал автор.