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Все мы родом из детства: почему Джордж Мартин убил так много героев "Игры престолов"

Все мы родом из детства: почему Джордж Мартин убил так много героев "Игры престолов"
15:35 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Джордж Мартин рассказал, как умирающие питомцы вдохновили его на сериал "Игра престолов".

Всем хорошо известно как автору саги "Песнь Льда и Пламени", которая в превратилась в сериал "Игра престолов", Джорджу Мартину нравится убивать своих персонажей. Теперь стало известно, что причиной таких поступков является история из его далекого детства.

Об этом он откровенно рассказал в своем личном блоге.

У маленького Мартина было много черепашек, но удача от него постоянно отворачивалась, и они погибали. Для того, чтобы пережить эти тяжелые моменты он выдумывал значительные причины их смерти.

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Смерть любимцев Джордж превратил в невероятные истории о черепашьих войнах, которые борются за контроль над игрушечным замком.

"Прежде чем придумать "Игру престолов", "Черепаший Замок" был одним из моих первых эпических произведений в жанре фэнтези", - написал автор.

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Сериал, Игра престолов, Джордж Мартин, Песнь Льда и Пламени.
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