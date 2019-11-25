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В Сети появились первые отзывы о сериале "Ведьмак"

В Сети появились первые отзывы о сериале "Ведьмак"
11:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Целый шквал положительных отзывов собрали сцены сражений.

Правда, фанатам оригинальной серии книг лучше приготовиться быть терпимыми.

Фанаты книг и игр про Геральта из Ривии могут начинать завидовать — журналистам и блогерам уже довелось посмотреть несколько эпизодов грядущего хита Netflix "Ведьмак". И, разумеется, они поспешили поделиться впечатлением от увиденного в своих профилях в Twitter.

Так, представитель YouTube-канала Key Issues отметил, что работа декораторов и художников по костюмам выше всяких похвал, а потому фанатам мистического героя не стоит об этом беспокоиться. А репортер портала Geeks WorldWide также поспешил успокоить зрителей, сказав, что "Ведьмак" отнюдь не выглядит дешевкой. 

Автор подкаста Whispers of Oxenfurt заявил, что боевые сцены выглядят настолько внушительно, что на их фоне сражения в нашумевшей "Игре престолов" — это не больше чем "схватка двух пьяниц у бара". Также было отмечено, каким прекрасным выглядит Геральт, впадая в ярость во время боя, а одновременное использование приемов фехтования и знаков успевшие посмотреть "Ведьмака" счастливчики назвали совершенством. 

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А вот журналист Уилл Франклин дал ответ на вопрос, который в большей степени волнует поклонников книг Анжея Сапковского. По его словам, ждать точного повторения сюжета от сериала не стоит, так как в противном случае зрителя вполне может постигнуть разочарование. Но в то же время, по словам Уилла, "шоу передает дух оригинальной истории". Журналист отметил, что, хоть и сделанное "на высочайшем уровне" шоу все еще адаптация, он верит, что она понравится фанатам книг и игр.

Долгое время дата премьеры первого сезона "Ведьмака" была окутана тайной, но теперь известно точно: все эпизоды можно будет увидеть на Netflix уже 20 декабря.

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Фильмы, Кино, Сериал, Смотреть, Ведьмак.
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