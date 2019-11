В Сети появились первые отзывы о сериале "Ведьмак"

Правда, фанатам оригинальной серии книг лучше приготовиться быть терпимыми.

Фанаты книг и игр про Геральта из Ривии могут начинать завидовать — журналистам и блогерам уже довелось посмотреть несколько эпизодов грядущего хита Netflix "Ведьмак". И, разумеется, они поспешили поделиться впечатлением от увиденного в своих профилях в Twitter.

Так, представитель YouTube-канала Key Issues отметил, что работа декораторов и художников по костюмам выше всяких похвал, а потому фанатам мистического героя не стоит об этом беспокоиться. А репортер портала Geeks WorldWide также поспешил успокоить зрителей, сказав, что "Ведьмак" отнюдь не выглядит дешевкой.

Oh I will say this. The fight scenes in The Witcher make Game of Thrones fight scenes look like two drunks fighting outside a bar.

Автор подкаста Whispers of Oxenfurt заявил, что боевые сцены выглядят настолько внушительно, что на их фоне сражения в нашумевшей "Игре престолов" — это не больше чем "схватка двух пьяниц у бара". Также было отмечено, каким прекрасным выглядит Геральт, впадая в ярость во время боя, а одновременное использование приемов фехтования и знаков успевшие посмотреть "Ведьмака" счастливчики назвали совершенством.

Watching the screeners for @witchernetflix. I'll admit, as a huge fan of the books, I was a little worried, but @LHissrich has done a masterful job telling this story. It also helps that the cast is amazing! And Henry Cavill, just ... wow. #TheWitcher pic.twitter.com/xdFnYtRN4j

— Will Franklin (@SeeWillTweet) November 23, 2019