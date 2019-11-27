Том Хиддлстон рассказал о своей мечте, которой было не дано сбыться (Видео)

Новости культуры:Том Хиддлстон признался, что мечтал о роли Торо во вселенной Marvel.

Том Хиддлстон стал популярным на весь мир благодаря своей роли брата главного героя Локи в фильме Marvel "Тор".

Но вот актер решил всем признаться, что хотел совсем другую роль.

В эфире "The tonight show Jimmy Fallon" рассказал, что изначально пришел на прослушивание на роль Тора, однако досталась она австралийскому актеру Крису Хемсворту.

Хиддлстон объяснил, что не подошел на роль, потому что создатели искали светловолосого и высокого парня. Именно поэтому взглянув на Тома, создатели лишь посмеялись, но после предложили ему роль Локи.

Джимми Феллон решил показать студии архивное видео, на котором Хиддлстон в светлом парике изо всех сил изображает Тора.

"Я думаю, что мы все можем согласиться с тем, что они выбрали правильного актера", - прокомментировал Том.