Боевик "Беглец" с Харрисоном Фордом получит ремейк

Новости культуры:Warner Bros. планирует перезапустить культовый боевик 1993 года "Беглец".

Кинокомпания назначила главным режиссером Альберта Хьюза для перезагрузки "Беглеца". Брайан Такер займется написанием сценария, а Эрик Фейг станет продюсером картины.

Киностудия намерена по-новому взглянуть на экшен-классику режиссера Эндрю Дэвиса 1993 года, где главную роль сыграл Харрисон Форд. Фильм заработал семь номинаций на Оскар, включая лучший фильм, а Томми Ли Джонс победил в номинации - Лучший актер второго плана.

Подробностей о сюжете, датах съемок и актерском составе пока нет.

Напомним, что оригинальный фильм рассказывает историю несправедливо обвиненного хирурга Ричарда Кимбла, которого обвиняют в убийстве собственной жены и приговаривают к смертной казни. Ричарду удается сбежать из-под стражи. На него сразу же направляют отряд маршалов во главе с Сэмюэлом Джерардом. Ричард всеми силами пытается доказать правду, и подтвердить свою невиновность.

Warner Bros не единственная компания, которая планирует перезапустить ленту. Сериальную версию "Беглеца" разрабатывают для сервиса Quibi. Сериальная версия совсем другая. В центре сериала лежит человек, обвиняемый в подрыве станции метро в Лос-Анджелесе, а социальные сети служат рассадником ложных обвинений. Также они предоставляют новые обвинения в реальном времени, поскольку подозреваемый пытается доказать свою невиновность. В главных ролях - Кифер Сазерленд и Бойд Холбрук.