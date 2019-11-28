Появился украинский трейлер экранизации романа Джейн Остин "Эмма" (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 5 марта 2020 года.

В сети появился первый дублированный трейлер комедийной драмы "Эмма" по одноименному роману Джейн Остин. Режиссером выступил Отем Де Уайлд.

В главной роли снималась Аня Тейлор-Джой, которая также занята в психологическом хоррор-триллере Эдгара Райта. В "Эмме" также сыграли Джонни Флинн, Джош О'Коннор, Билл Найи, Миа Гот и др.

Главная героиня — Эмма Вудхаус — привыкла сватать всех вокруг, так как считает, что отлично разбирается в людях. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму.

В украинский прокат картина выйдет 5 марта 2020 года.

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