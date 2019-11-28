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Опубликованы персонажные постеры комедии "Дулиттл" (Фото)

Опубликованы персонажные постеры комедии "Дулиттл" (Фото)
17:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 9 января 2020 года.

Universal Pictures после презентации дебютного трейлера фильма "Дулиттл" (The Voyage of Doctor Dolittle) со звездой "Мстителей" Робертом Дауни-младшим в главной роли, опубликовала также постеры с героями комедии.

Режиссером картины выступил Стивен Гейган ("Трафик"). В украинский прокат "Дулиттл" выйдет 9 января 2020 года.

Говорящих животных в фильме, которых можно увидеть на постерах, будут озвучивать Эмма Томпсон (попугай), Крэйг Робинсон (мышь), Рэйф Файнс (тигр), Том Холланд (собака), Селена Гомес (жираф), Марион Котийяр (лиса), Октавия Спенсер (утка), Кумейл Нанджиани (страус), Рами Малек (горилла), Джон Сина (белый медведь), Кармен Эджого (львица) и Фрэнсис де ла Тур (гинко-парящая). Также в ленте появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент.

Появились постеры сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределам" (Фото)

Напомним, фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. В 1967 из детской книги сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Спустя 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла исполнил комедийный актер Эдди Мерфи.

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