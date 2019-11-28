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Появились постеры сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределам" (Фото)

Появились постеры сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределам" (Фото)
15:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

После выхода тизера, создатели представили персонажные постеры нового сериала AMC по вселенной "Ходячих мертвецов", который получил название "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" ("The Walking Dead: World Beyond"). Постеры опубликованы на странице проекта в Twitter. 

Сюжет шоу, являющегося спин-оффом оригинального проекта, расскажет об обществе, которое смогло десять лет после начала эпидемии сохранять цивилизованный облик в своем лагере. Группа подростков решает покинуть охраняемую территорию, чтобы исследовать мир, захваченный ходячими мертвецами. 

Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

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Напомним, что Норман Ридус поделился с поклонниками "кровавым селфи" и объявил об окончании съемок 10 сезона "Ходячих мертвецов". На снимке исполнитель роли Дэрила Диксона запечатлен с бутафорскими царапинами и порезами на лице, в то время как у его коллеги Мелиссы МакБрайд на виске и на лбу красуется огромный шрам.

На плакатах с подписью "Добро пожаловать в мой мир" запечатлены главные герои: Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Феликс (Нико Торторелла), Элтон (Николас Канту), Сайлас (Хэл Кэмпстон) и Хак (Аннет Махендру).

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Кино, Фильм, Ходячие Мертвецы, Трейлер, Постеры, Спин-офф, 10 сезон, Норман Ридус, съемки 10 сезона, постеры с героями нового сериала.
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