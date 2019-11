Появились постеры сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределам" (Фото)

После выхода тизера, создатели представили персонажные постеры нового сериала AMC по вселенной "Ходячих мертвецов", который получил название "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" ("The Walking Dead: World Beyond"). Постеры опубликованы на странице проекта в Twitter.

Сюжет шоу, являющегося спин-оффом оригинального проекта, расскажет об обществе, которое смогло десять лет после начала эпидемии сохранять цивилизованный облик в своем лагере. Группа подростков решает покинуть охраняемую территорию, чтобы исследовать мир, захваченный ходячими мертвецами.

Премьера сериала намечена на весну 2020 года, но точная дата пока неизвестна.

