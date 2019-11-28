Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Новости культуры:В среду, 27 ноября, прошла гранд-премьера ленты "Цена правды" с участием творческой команды фильма и режиссера Агнешки Холланд в Киева.

На презентации фильма присутствовали Агнешка Холланд и продюсеры ленты "Цена правды". В киевском кинотеатре Минкульт вручил режиссеру орден княгини Ольги III степени за вклад в чествование памяти жертв Голодомора, а награждал Агнешку президент Украины Владимир Зеленский.

Во время презентации Холланд призналась, что после того, как прочитала сценарий, поняла, эту историю мир должен знать. Ведь и сейчас последствия Голодомора Украина ощущает до сих пор.

"В ХХ веке человечество показало себя с худшей стороны, и нам стоит поучиться из этого опыта, чтобы его не повторять. Но, к сожалению, я вижу, что мы вряд ли почерпнули из истории то, что должны были бы почерпнуть", – сказала режиссер фильма "Цена правды".

Фильм "Цена правды" – это драматический рассказ о геноциде украинского народа в 1932 – 1933 годах. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют бешеный успех, ведь ее уже заметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы". Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.

Презентацию также посетили немало украинских звезд, среди которых – певица Джамала, главные актеры из ленты "Сумаседшая свадьба" Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, маркетинг-директор FILM.UA Group Полина Толмачева, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и другие.