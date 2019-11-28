Появился ролик, посвященный персонажу Аль Пачино в фильме "Ирландец" (Видео)

Новости культуры:Фильм уже доступен для пользователей Netflix с 27 ноября этого года.

Netflix опубликовал новый ролик со съемок гангстерской драмы Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman), посвященный персонажу Джимми Хоффе в исполнении Аль Пачино.

Фильм уже доступен для пользователей Netflix с 27 ноября этого года.

В основе сюжета лежит популярная книга Чарльза Брэндта "Говорят, ты красишь дома" о жизни реального наемного убийцы Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец. Незадолго до смерти он рассказывает подробности своей карьеры и о том, как убил 25 человек, включая профсоюзного лидера Джимми Хоффе.

Как сообщалось ранее, в "Ирландце" были использованы дорогие технологии, чтобы показать героев фильма в возрасте 30, 50 и 70 лет. В частности, Роберт Де Ниро стал молодым с помощью цифровой обработки.