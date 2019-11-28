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Анджей Сапковский рассказал о посещении съемок сериала по его книгам

Анджей Сапковский рассказал о посещении съемок сериала по его книгам
17:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Первый сезон выйдет на Netflix 20 декабря этого года.

Писатель Анджей Сапковский поделился впечатлениями от посещения съемочной площадки сериала "Ведьмак" от Netflix, снятого по серии его книг. Об этом сообщает redanianintelligence. 

"Я был поражен. Меня все впечатлило, даже местами дыхание перехватило от того, что мне показали. Декорации, костюмы, грим, актеры и техническое сопровождение — все произвело большое впечатление", - отметил автор.

Также писатель прокомментировал опасение, что сериал может отойти от событий, рассказанных в книгах. 

В Сети появились первые отзывы о сериале "Ведьмак"

"Создатели адаптаций литературных произведений для других медиа имеют право быть независимыми и свободными. Конкретно в этом случае их идеи могут отличаться от моих. Ну и что? Мои книги — это не Библия", - подчеркнул Сапковский.

Напомним, шоураннером проекта выступила Лорен Хиссрич. В главных ролях снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра и др. Постановкой боев для первого сезона занимается словацкий каскадер Владимир Фурдик, наиболее известный по роли Короля Ночи из последних сезонов другой фэнтези-саги – "Игра престолов".

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Netflix, Генри Кавилл, Ведьмак, Анджей Сапковский, Томек Багиньски, Onet Film.
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