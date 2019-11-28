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Disney может закрыть мультсериал "Симпсоны"

Disney может закрыть мультсериал "Симпсоны"
21:46 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:«Симпсоны» являются самым длинным анимационным сериалом в истории американского телевидения: более 650 эпизодов, объединенных в 30 сезонов примерно по 20 серий.

Культовый мультсериал "Симпсоны" могут закрыть в течение года. Сейчас на экраны вышел уже 31 сезон. О возможном закрытии рассказал в интервью JOE композитор сериала Дэнни Эльфман.

Последние годы творческая команда "Симпсонов" неоднократно поднимала вопрос финала сериала, поскольку вершина успеха уже была и пора бы его "свернуть".

"Ну, из того, что я слышал, это приближается к концу... Я не знаю точно, но я слышал, что это уже сделают в течение года", – сказал Эльфман, добавив, что был удивлен такому длительному успеху мульсериала.

"Все, что я могу сказать, так это только то, что я удивлен такому успеху. Поскольку на то время я вообще не считал, что у него есть хоть какой-то шанс. Поэтому поверьте: это один из самых больших сюрпризов в моей жизни", – отметил композитор.

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"Симпсоны" – американский анимационный сериал, созданный Мэттом Грейнингом для компании FOX. Это сатирическая пародия на стиль жизни среднего класса США, воплощенная в семье Симпсонов. Большинство событий происходят в вымышленном городке Спрингфилде. Шоу высмеивает многочисленные аспекты жизни людей, американскую культуру, общество, даже американское телевидение.

"Симпсоны" являются самым длинным анимационным сериалом в истории американского телевидения: более 650 эпизодов, объединенных в 30 сезонов примерно по 20 серий в каждом. Дебютировал 19 апреля 1987 года на телеканале FOX, в Шоу Трейси Ульмана.

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Симпсоны, Сериал, Мультфильм, Спрингфилд, The Simpsons.
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