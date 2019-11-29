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Пятница, 29.11.2019
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"Отряд самоубийц 2" "ужесточат": фильм получит рейтинг "R"

"Отряд самоубийц 2" "ужесточат": фильм получит рейтинг "R"
03:45 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Джеймс Ганн добился рейтинга R для "Отряда самоубийц 2".

Создатель второго фильма из серии "Отряд самоубийц" Джеймс Ганн добился "ужесточения" прокатного рейтинга для своего проекта. Как сообщает издание Variety, в отличие от первой части, картина будет представлена в Северной Америке с рейтингом R. "Отряд самоубийц" 2016 года выпуска, как известно, имел подростковый прокатный рейтинг PG-13.

Несмотря на очевидно более жесткий видеоряд, "Отряд самоубийц 2", вероятнее всего, будет полон юмора, столь свойственного для картин Ганна. Об этом свидетельствует комментарий исполнителя одной из ключевых ролей Юэля Киннамана, который в одном из интервью говорил, что он "впервые чувствовал себя на съемках комедии".

"Там было столько по-настоящему забавных моментов и людей", - признавался он.

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Отметим, что создатели фильма не склонны считать его сиквелом. Это отмечал продюсер проекта Питер Сафран и сам Джеймс Ганн. Зрители смогут увидеть как уже знакомых им персонажей, так и новых антигероев. "Отряд самоубийц 2" заявлен в прокат на 6 августа 2021 года.

В нем снимались Марго Робби, Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Джей Кортни, Натан Филлион, Сторм Рейд, Виола Дэвис, Джон Сина, Пит Дэвидсон и другие актеры.

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Фильм, Джеймс Ганн, Отряд самоубийц, Отряд самоубийц 2.
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