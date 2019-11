Документалку о группе Gorillaz покажут в кинотеатрах: трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:Фильм о музыкальной группе Gorillaz покажут и в Украине

Документальный фильм о группе Gorillaz "Долой фальшивых идолов" покажут в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в Украине.

Как сообщается на сайте проекта, показ состоится в Киеве, Одессе, Львове и Харькове в сети кинотеатров "Планета кино" 16 декабря.

Режиссером картины выступил Денхолм Хьюлетт, сын Джейми Хьюлетта (одного из основателей Gorillaz). Он внимательно отслеживал каждый шаг группы в течение последних трех лет, включая работу над альбомами Humanz (2017) и The Now Now (2018) и мировые гастроли.

Создатели обещают, что фильм станет "первым полным погружением в мир Gorillaz и их обширной семьи"