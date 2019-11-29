Роберту Паттинсону пришлось обнажиться в одной из сцен "Маяка"

Новости культуры:Роберту Паттинсону упорно предрекают номинацию на "Оскар" за роль в фильме "Маяк".

Вероятно, 33-летний актер действительно его заслуживает, ведь съемки в остросюжетном фэнтези дались ему очень тяжело.

В "Маяке" Паттинсон перевоплотился в помощника смотрителя маяка, с которым его старший коллега (Уиллем Дефо) обращается словно с рабом. За 4 недели в компании безумного старика молодому человеку предстоит пережить множество испытаний.

Впрочем, по признанию самого актера, ему тоже довелось пострадать на съемочной площадке. Однажды ему пришлось раздеться догола, и это было весьма некомфортно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Lighthouse (@lighthousemovie) 6 Ноя 2019 в 3:19 PST

"Первый день съемок я провел полностью обнаженным в маленьком сарае. Из одежды у меня на голове была только шляпа от дождя. Я просто сходил с ума. Мы работали в очень необычных условиях, и я понятия не имел, как выгляжу со стороны. Было довольно забавно", — вспоминает Роберт Паттинсон.

Ранее он признавался, что чуть не набросился на режиссера Роберта Эггерса с кулаками, когда тот снова и снова обливал его ледяной водой во время съемок одной из сцен.

Напомним, что украинская премьера "Маяка" намечена на 18 января 2020 года. А вот претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший актер" узнаем немного раньше — 13 января.