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"Вы трусы. Оставьте куклу": актер из "Мандалорца" заступился за малыша Йода (Фото)

"Вы трусы. Оставьте куклу": актер из "Мандалорца" заступился за малыша Йода (Фото)
15:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Самым большим фанатом малыша Йоды оказался Вернер Херцог, который исполняет в сериале роль злодея.

Малыш Йода из стартовавшего недавно сериала "Мандалорец" покорил сердца не только фанатов "Звездных войн", но и пользователей Интернета в целом, если судить по количеству мемов с этим чудо-персонажем. Но самым рьяным поклонником малыша Йоды показал себя Вернер Херцог.

Легендарный режиссер исполняет в "Мандалорце" роль Клиента — злодея, который хочет использовать малыша Йоду в угоду своим коварным планам. Однако по эту сторону экрана Херцог встал на защиту очаровательного персонажа, раскритиковав создателей "Мандалорца" за то, что они хотели заменить куклу малыша Йоды на его компьютерную версию. 

Vanity Fair передает, что во время съемок "Мандалорца" Херцог выказал свое негодование, когда узнал, что сцены с малышом Йодой будут сниматься по два раза — сначала с использованием куклы персонажа, а затем без нее, "на тот случай, если на этапе постпродакшна эта кукла будет смотреться неубедительно и продюсеры решат заменить ее на компьютерную графику". Гнев Херцога вылился в лаконичную, но очень острую фразу:  "Вы трусы. Оставьте куклу".

 
 
 
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Публикация от Pedro Pascal (@pascalispunk)

Ранее создатель таких классических картин, как "Фицкарральдо" и "Агирре, гнев божий", признавался, что он не сдержал слез, когда впервые увидел малыша Йоду:

"Малыш Йода" из нового сериала по "Звездным войнам" стал мемом (Фото, Видео)

"Я увидел его на съемочной площадке. Его вид просто разрывает сердце! Он душераздирающе прекрасен. И выглядит он так убедительно. Я был растроган до слез. Куклой управляют двое техников: один отвечает за движения глаз и рта, а другой — за выражения лица. Это феноменальное техническое достижение, но вместе с тем это нечто душераздирающее".

Несмотря на то, что Disney+ не раскрывает информации о зрительских рейтингах "Мандалорца", сериал явно пользуется огромной популярностью — во многом это стало возможно именно благодаря малышу Йоде.

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Фильмы, Кино, Дисней, Сериал, Звездные войны, Видео, Вернер Херцог, Тизер, Мандалорец, Фантастический сериал, The Mandalorian, Малыш Йода.
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