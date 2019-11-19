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"Малыш Йода" из нового сериала по "Звездным войнам" стал мемом (фото, видео) По

"Малыш Йода" из нового сериала по "Звездным войнам" стал мемом (фото, видео) По
20:59 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Пользователи Twitter заприметили "малыша Йоду" в сериале "Мандалорец" и начали делать с ним мемы.

Новый сериал "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" в целом был принят зрителями и критиками положительно. Больше того, один из безымянных персонажей шоу покорил пользователей соцсетей и стал мемом.

Сериал посвящен одинокому охотнику за головами. В конце первой же серии он находит свою цель – младенца, принадлежащего той же расе, что и знаменитый Йода из эпизодов ЗВ. Во второй серии взаимодействию брутального наемника и малыша уделяется немало внимания. Он вынужден повсюду водить за собой летающую колыбель с ребенком. При этом, "малышу" согласно сюжету картины уже 50 лет.

Представители этой загадочной расы славятся своим долголетием и крайне медленно взрослеют. Пользователи Twitter заприметили "малыша Йоду" и начали делать с ним мемы. У "малыша" также появился собственный аккаунт.

Больше того, о "малыше Йоде" рассказали в шоу Джимми Киммела. Ведущий пошутил, что "малышу" удалось снова объединить американцев, и он мог бы стать новым президентом США.

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Напомним, что стартовали съемки второго сезона сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн", премьера которого состоялась в день запуска нового стримингового сервиса Disney+ — 12 ноября, а последующие эпизоды будут выходить раз в неделю.

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Фильмы, Кино, Дисней, Сериал, Звездные войны, Видео, Тизер, Мем, Мандалорец, Фантастический сериал, The Mandalorian, Малыш Йода.
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