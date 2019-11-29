Секрет Роберта Де Ниро: папарацци подловили актера на съемках "Ирландца" (Фото)

Новости культуры:"Ирландец" Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в главных ролях вызвал не только небывалый восторг, но и несколько вопросов.

Например, как создателям кинокартины удалось прибавить роста Де Ниро? Ответ на это нашли папарацци.

В "Ирландце" использовались различные технологии, которые помогали создателям омолаживать персонажей и перемещаться вов ремени на протяжении фильма. А вот для того, чтобы прибавить актерам несколько сантиметров роста, никакая графика не нужна.

Достаточно просто надеть обувь на высокой платформе. Именно к этому способу прибег Роберт Де Ниро во время съемок. В Сети появились кадры, сделанные папарацци, на которых можно увидеть необычные туфли актера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Orange Edge TV (@orangeedgetv) 29 Ноя 2019 в 5:45 PST

Роберт играл героя, рост которого был 193 сантиметра. Рост самого Де Ниро — 177 сантиметров, поэтому разница на экранах была бы очень заметной. Актер был вынужден компенсировать эти 16 сантиметров огромной платформой на туфлях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Irishman (@theirishmanfilm) 27 Ноя 2019 в 5:59 PST

"Ирландец", который вышел на Netlix, называют главным проектом года для этого сервиса. В основу сюжета легла история реального человека: американский дальнобойщик незадолго до ухода из жизни признался, что работал на мафию, а также был ответственным за связь мафиози с другими дальнобойщиками. Из-за документальности команда фильма старалась максимально ответственно подойти ко всем деталям.