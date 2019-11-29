Как проходили съемки драмы "Віддана": смотрите бэкстейдж фильма (Видео)

Новости культуры:Картина выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.

В сети появился бэкстейдж романтическо-фантазийного фильма "Віддана" режиссера Кристины Сиволап, который выйдет в украинский прокат 16 января 2020 года.

В ролике показано, как проходили съемки картины, зрители увидят изысканные костюмы, невероятные декорации, а также ознакомятся с чрезвычайной историей, состоящий, как калейдоскоп, из разных событий, намеков, мыслей и эмоций.

Напомним, фильм является экранизацией романа-бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия". События разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи. На фоне Прекрасной эпохи разворачивается сложная история двух молодых женщин, служанки Стефании и барышни Адели, чьи судьбы переплелись в неразрывной связи любви, ревности, двойных смыслов и тайн.

Главные роли сыграли Марианна Янушевич ("Город 44"), Алеся Романова ("Школа"), Роман Луцкий ("Сторожевая застава").

Специально для эпизода с танцовщицей была приглашена прима-балерина Екатерина Кухар. Она без дублеров выполнила сложный постановочно-танцевальный трюк.